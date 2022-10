Le NSC dénonce la violation par Pyongyang des résolutions onusiennes et de l’accord intercoréen

Photo : YONHAP News

Séoul n’a pas tardé à réagir aux dernières provocations nord-coréennes. Selon le bureau présidentiel de Yongsan, le gouvernement sud-coréen en a rendu compte au chef de l’Etat et il a convoqué en urgence une réunion du Conseil de sécurité nationale (NSC).Lors de ce rassemblement présidé par le conseiller à la sécurité nationale Kim Sung-han, le NSC a discuté des mesures à prendre en réponse aux bravades que la Corée du Nord a commises dans la nuit de jeudi à vendredi. Cela concerne le survol d’avions militaires à proximité de la zone interdite de vol, le lancement d’essai d’un missile balistique à courte portée et des tirs de lance-roquettes multiples.L'organe sud-coréen a vivement critiqué le dernier lancement de missile en soulignant que tout tir balistique enfreint les résolutions du Conseil de sécurité de l'Onu. Il a fustigé aussi les actes hostiles dans les zones tampons maritimes que Pyongyang ont engagés, sous prétexte des exercices d’artillerie légitimes que Séoul mène régulièrement. Sans oublier de préciser que cela constitue une violation de l’accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018.Le NSC a condamné fermement le royaume ermite qui a accentué davantage l’escalade des tensions. Il a souligné que le Nord finirait par payer sa provocation tout en appelant les pays membres du conseil en question à assumer pleinement leur responsabilité.Ainsi, Séoul semble pointer du doigt l’impuissance de l’institution internationale. Pour rappel, son conseil de sécurité avait pris l’initiative d’adopter un communiqué condamnant les tirs balistiques nord-coréens au début de ce mois-ci. Mais son projet est tombé à l’eau suite à l’opposition de la Chine et de la Russie.L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a averti, lui-aussi, le régime de Kim Jong-un en publiant un communiqué dans ce sens. Dans ce texte, il a mis en garde Pyongyang contre ses provocations répétées qui vont à l’encontre de l’accord du 19 septembre et des résolutions onusiennes. Sans oublier de l’appeler à les cesser immédiatement.Par ailleurs, le JCS a annoncé maintenir les « exercices pour la défense du pays 2022 » prévus du 17 au 28 octobre prochain. Il s’agit de manœuvres de mobilité en plein air que les armées de Terre et de l’Air, ainsi que la Marine mènent ensemble annuellement au second semestre.