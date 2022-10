Washington condamne le tir balistique de Pyongyang tout en l’appelant à la table du dialogue

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont condamné le dernier tir d’un missile balistique de courte portée effectué par la Corée du Nord, la nuit dernière, depuis Sunan, dans les environs de Pyongyang, vers la mer de l’Est, qui sépare la péninsule coréenne et l’archipel japonais.C’est ce qu’a répondu le porte-parole du département d’Etat américain aux questions écrites envoyées par la KBS.L’officiel américain a précisé que le dernier tir balistique viole plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu, comme c’était déjà le cas le mois dernier, et en même temps, qu’il menace la paix et la stabilité dans la région. Il a souligné que Washington cherche à engager un « dialogue sérieux et durable » avec Pyongyang mais ce dernier refuse de s’y impliquer.Quant au Commandement pour l'Indopacifique des USA, il a publié un communiqué à ce sujet. Dans ce texte, il a estimé que le dernier tir ne menace pas directement les vies humaines, le territoire et les alliés de son pays. Toutefois, il a affirmé l’intention de continuer à poursuivre les concertations avec les alliés et partenaires, et aussi à surveiller tout mouvement lié aux tirs balistiques nord-coréens.Le porte-parole du département d’Etat et le commandement pour l’Indopacifique ont réaffirmé la « promesse inébranlable » américaine d’assurer la défense de la Corée du Sud et du Japon.