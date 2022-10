Yoon Suk-yeol : Séoul est capable de faire face aux provocations de Pyongyang

Photo : YONHAP News

A Séoul, le président de la République a dénoncé les « provocations aveuglées » de la Corée du Nord, menées la nuit dernière.Yoon Suk-yeol a souligné que les tirs d’artillerie effectués par Pyongyang en direction des zones tampons maritimes constituaient une violation de l’accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018 et que son administration examinait des mesures à prendre en réponse à cette bravade.D’ailleurs, le gouvernement sud-coréen envisagerait l’option d’annuler l’entente en question si le régime de Kim Jong-un procède à son 7e essai nucléaire.Le chef de l’Etat a précisé que la Corée du Sud s’est dotée des moyens capables de riposter aux provocations nord-coréennes. Cependant, il a alerté la population en disant que le Nord pourrait non seulement mener des attaques physiques mais aussi politiques et socio-psychologiques. Ainsi, il a appelé ses concitoyens à « s’unir contre l’ennemi » et à défendre l’esprit de la Constitution.Yoon a coupé court à l’éventualité de toute frappe préventive contre la Corée du Nord. Toutefois, il a souligné que le « système des trois axes » est toujours valable.Pour rappel, le système en question vise à renforcer les capacités nationales de réponse aux menaces nucléaires et balistiques de Pyongyang reposant sur le développement de trois axes : le système de frappes préemptives « kill chain », le programme antimissile multicouches baptisé « KAMD » et la stratégie de punition massive et de représailles appelée « KMPR ».