Provocations nord-coréennes : les négociateurs nucléaires sud-coréen, américain et japonais expriment leurs préoccupations

Photo : YONHAP News

Le négociateur nucléaire sud-coréen Kim Gunn s’est entretenu, ce matin, au téléphone avec ses homologues américain et japonais Sung Kim et Takehiro Funakoshi, l’un après l’autre.Les trois hommes ont exprimé leur grave préoccupation à l’égard d’une série record de tirs d’essais de missiles balistiques effectués par la Corée du Nord depuis fin septembre et des dernières provocations telles que les tirs d’artilleries dans les zones tampons maritimes intercoréennes. Ils étaient unanimes pour souligner que les actions provocatrices nord-coréennes menacent la paix et la stabilité non seulement de la péninsule coréenne mais aussi de la région et toute la communauté internationale.Les hauts officiels ont donc condamné fermement les actes de Pyongyang qualifiés d’illégaux en précisant que le dernier tir d’un missile balistique de courte portée viole plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu. Sans oublier d’appeler le régime de Kim Jong-un à cesser ses provocations et à revenir immédiatement à la table des discussions.