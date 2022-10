Le JCS va mener les exercices annuels pour la défense du pays du 17 au 28 octobre

Photo : YONHAP News

L’état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé qu’il effectuerait les « exercices pour la défense du pays 2022 » entre les 17 et 28 octobre prochains.Il s’agit de manœuvres de mobilité en plein air que les armées de Terre et de l’Air, ainsi que la Marine mènent ensemble annuellement au second semestre dans le but de maintenir leur niveau d’alerte militaire et de développer leur capacité à mener des opérations conjointes.Selon le JCS, les forces militaires de ces trois entités vont s’entraîner en simulant diverses menaces nord-coréennes, y compris des provocations nucléaires et balistiques. Les entraînements, effectués de jour comme de nuit, devraient leur permettre de perfectionner leurs compétences dans des situations de temps de guerre aussi bien que de paix.L’état-major a ajouté qu’une partie des soldats américains participeront à ces exercices afin d’améliorer l’interopérabilité entre les armées des deux alliés.