Météo : le temps automnal clair et agréable se poursuit

Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques sont toujours au beau fixe en Corée du Sud, et cela durera jusqu’à dimanche. Même si quelques nuages ont fait leur apparition aujourd’hui sur le territoire, le temps, clair et doux, est idéal pour les promenades automnales en famille.Samedi et dimanche, le ciel sera aussi légèrement moins dégagé que ces derniers jours, mais il restera tout de même plaisant.Les températures, en revanche, sauront satisfaire les habitants du pays du Matin clair. En effet, elles grimperont jusqu’à 25°C samedi sur l’île méridionale de Jeju et dimanche à Busan. Les autres régions jouiront également d’un mercure plus qu’agréable pour la saison avec des valeurs oscillant entre 22 et 24°C.Par ailleurs, la qualité de l’air sera bonne dans tout le pays en cette fin de semaine, de quoi vraiment sortir ce week-end.