Yasukuni : Kishida envoie une offrande au sanctuaire controversé

Photo : KBS News

Le Premier ministre nippon a envoyé, ce matin, une offrande au sanctuaire de Yasukuni à l’occasion du festival de ce lieu sacré qui se tient au printemps et à l’automne.D’après l’information relayée par l’agence de presse Kyodo News, il s’agit d’un arbre « masakaki ». Fumio Kishida ne participera pourtant pas à la cérémonie rituelle qui durera jusqu’à mardi.Yasukuni est un temple qui honore la mémoire des soldats morts durant la Seconde guerre mondiale. Y compris les âmes de 14 criminels de guerre de classe A. Depuis son arrivée au pouvoir en octobre 2021, le chef du gouvernement nippon a envoyé cette offrande lors des deux précédents festivals et à l’occasion du 15 août, marquant la fin de la Deuxième guerre mondiale.Avant cela, plusieurs ministres nippons en fonction s'y étaient rendus, dont celui de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie, Yasutoshi Nishimura. Et malgré les critiques des pays voisins, dont la Corée du Sud et la Chine, le rassemblement des élus au sanctuaire de Yasukuni devrait se poursuivre selon ses membres.A Séoul, le ministère des Affaires étrangères a réagi en publiant un commentaire signé par son porte-parole pour manifester sa « profonde déception et son regret que certains personnages importants de la classe dirigeante du Japon aient envoyé une offrande ou bien se soient recueillis dans ce sanctuaire érigé en l’honneur des criminels de guerre ». Le texte appelle également les dirigeants politiques nippons à « regarder en face l’Histoire et à se repentir de leurs actes du passé ».