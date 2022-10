COVID-19 : 11 040 nouveaux cas, la ville de Séoul lance le Conseil consultatif des maladies infectieuses

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 11 040 nouvelles contaminations au COVID-19 ont été signalées en Corée du Sud, soit une progression d’environ 2 000 personnes par rapport à il y a une semaine. 248 patients se trouvent dans un état grave et 11 décès additionnels sont à déplorer.Dans ce contexte, la municipalité de Séoul a mis en place aujourd’hui, le Conseil consultatif des maladies infectieuses.D’après l’annonce faite, ce matin, par la mairie, il s’agit d’un organe consultatif qui réunit les médecins spécialistes des maladies concernées ainsi que de la médecine préventive et de la coopération internationale en la matière.La ville envisage d’organiser une réunion par trimestre afin d’apporter des réponses préventives face à d’éventuelles propagations des maladies infectieuses et d’élaborer des mesures à prendre non seulement contre la grippe saisonnière et le COVID-19 mais aussi d’autres pathologies telles que la tuberculose ou le VIH.