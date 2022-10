KakaoTalk : la panne perturbe la vie des sud-Coréens

Photo : YONHAP News

La panne de KakaoTalk, la messagerie instantanée la plus utilisée en Corée du Sud, a mis à l’arrêt la vie des citoyens. A la suite d’un incendie qui s'est produit samedi après-midi dans un centre de données de SK C&C, situé à Pangyo, en banlieue sud-est de Séoul, ses principales fonctions ont été suspendues, et doivent encore être restaurées.Les habitants ont été nombreux à se plaindre des désagréments entraînés. Certains ont dû utiliser une autre application de messagerie pour confirmer leur rendez-vous prévu, tandis que d’autres n’avaient pas accès à Daum Cafe, un forum en ligne géré par le géant numérique. Ce n’est pas tout. La perturbation a également affecté d’autres services comme Kakao Pay, un système de paiement mobile, et Kakao T, une plateforme de service de transport, dont notamment la réservation de taxi et de chauffeur.L’envoi de messages texte a été rétabli dix heures après la panne, mais le transfert des photos, des vidéos ou des fichiers est devenu à nouveau disponible seulement hier soir.L’incendie a été maîtrisé huit heures après le départ du feu, mais l’approvisionnement en électricité ne peut redémarrer qu’après la fin du processus de sécurité, retardant ainsi la restauration des serveurs. La police a annoncé que le brasier avait commencé à partir d’un bloc d’alimentation électrique auxiliaire au centre de données. Elle mènera un examen plus précis conjointement avec le service national de police scientifique (NFS).Cet incident a poussé le président de la République à ordonner aux services gouvernementaux d'assurer une restauration rapide, déclarant qu’il regrettait lourdement les ennuis que devaient subir ses compatriotes. De plus, Yoon Suk-yeol a demandé d’identifier la cause exacte de l’incendie, et d’élaborer des mesures de prévention comme l’installation de centres de données jumeaux ainsi qu’un système d’action en cas de nouvel accident.C’est la première fois que KakaoTalk a connu une telle panne massive depuis sa création en 2010.