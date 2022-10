Photo : YONHAP News

L’entraînement militaire Hoguk a débuté aujourd’hui. D’ici le 28 octobre, les soldats des armées de Terre et de l'Air, ainsi que de la Marine s’entraîneront pour répondre aux menaces balistiques et nucléaires de Pyongyang.Cette manœuvre annuelle est organisée au deuxième semestre. Cette année, elle est axée sur le maintien de la préparation militaire et l'amélioration des capacités d'opérations conjointes.Les entraînements effectués en plein air, de jour comme de nuit, permettront de perfectionner les compétences dans des situations de temps de guerre aussi bien que de paix, en simulant des menaces de la Corée du Nord.Par ailleurs, des soldats américains vont prendre part à certaines activités afin de promouvoir l'interopérabilité entre les armées des deux alliés.