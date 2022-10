BTS : le concert à Busan enchante les fans du monde entier

Photo : YONHAP News

Comme prévu, le concert du groupe sud-coréen BTS a eu lieu samedi soir à l’Asiad Main Stadium à Busan, située dans le sud-est du pays. Il a été organisé afin de soutenir la candidature de la grande ville portuaire à l’organisation de l’Exposition universelle de 2030.Même bien avant le début du show, les environs du stade étaient bondés de fans du septuor masculin, venus des quatre coins de la planète. Plusieurs d’entre eux se sont parés de violet, la couleur du boys band, à l’instar des magasins et des installations aux alentours.Une Newyorkaise a déclaré au micro de la KBS être une grande adepte de BTS depuis 2018. Elle a profité de cet événement pour également visiter Busan.Le concert s’est déroulé non seulement à l’intérieur de l’Asiad Main Stadium, rempli de 50 000 spectateurs, mais aussi dans des arènes de spectacle aménagées en plein air. Deux écrans géants ont été installés au terminal des passagers du port international de Busan et à la plage de Haeundae avec des milliers de chaises pour transmettre en direct le show.Ainsi, une dizaine de milliers de spectateurs qui n’ont pu obtenir un ticket pour le concert ont pu y jouir de l’atmosphère festive du jour.Ce grand rendez-vous était non seulement une occasion pour les Bangtan Boys d’interpréter leurs derniers titres devant leurs fans, mais aussi de promouvoir la candidature de Busan pour l’organisation de l’Exposition universelle 2030.Son Jee-hee, une fan venue de la ville d’Incheon, dans le nord-ouest du territoire, a déclaré espérer que le jury chargé de choisir la ville d’accueil de l’événement examinerait favorablement la candidature de Busan, vu l’atmosphère chaleureuse de la manifestation de samedi.En effet, les fans de toutes les nationalités ont réuni leur voix pour soutenir la première ville portuaire du pays du Matin clair à l’occasion de l’excellent concert de BTS, qui visait, lui aussi, à élever le statut de Busan dans le monde entier.