Pyongyang tire vendredi soir un grand nombre d'obus vers la mer de l’Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a effectué près de 400 tirs d'artillerie vendredi soir. Selon l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), elle a tiré quelque 90 obus depuis Jangjon dans la province de Gangwon vers la mer de l'Est, séparant la péninsule coréenne et l'archipel japonais. C’était entre 17h et 18h30.Au même moment, le régime de Kim Jong-un en a lancé entre 90 et 210 en direction de la mer Jaune, située entre les deux Corées et la Chine, respectivement à la baie de Haeju et un site à l'ouest du cap Jangsan dans la province de Hwanghae.Tous ces projectiles sont tombés dans la zone tampon maritime établie par l’accord intercoréen conclu le 19 septembre 2018. Néanmoins, les autorités militaires sud-coréennes ont déclaré qu’aucun obus n’a été observé dans les eaux territoriales du Sud. Après avoir capté les bravades du royaume ermite, elles lui ont envoyé des messages d’avertissement à plusieurs reprises.Le JCS a exhorté le pays communiste à suspendre ses provocations, en déclarant que ces tirs violent de façon flagrante l'entente en question.Pour rappel, Pyongyang a lancé des missiles balistiques une vingtaine de fois cette année et continue ses menaces par différents moyens comme la mobilisation d’avions de combat. L’armée sud-coréenne a annoncé surveiller les moindres mouvements au nord du 38e parallèle, et ce en étroite collaboration avec les Etats-Unis.