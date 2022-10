Han Duck-soo achève sa tournée en Amérique latine

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a terminé sa tournée de neuf jours en Amérique latine au cours de laquelle il a effectué des visites officielles au Chili, en Uruguay et en Argentine. Han Duck-soo est attendu cet après-midi à Séoul.Sa dernière escale avant de s'envoler pour Séoul était Atlanta, aux États-Unis. Le chef du gouvernement en a profité pour faire le point sur le soutien du président américain Biden au secteur des énergies renouvelables et pour visiter l'usine de panneaux solaires de la société sud-coréenne Hanwha Q Cells.Pour rappel, Han s’est d'abord rendu au Chili. Au cours d'une réunion le 11 octobre dernier avec le président chilien Gabriel Boric, ils sont convenus de transformer le partenariat de coopération globale établi en 2004 en un partenariat stratégique. Séoul et Santiago ont également convenu de reprendre les négociations sur le renforcement de l'accord de libre-échange adopté en 2004 avant la fin de l'année.Lors de sa deuxième étape, en Uruguay, le Premier ministre sud-coréen a rencontré le chef de l’Etat Luis Alberto Lacalle Pou et a appelé à la coopération de Montevideo en vue de la reprise rapide des négociations sur l'adoption de l'accord commercial Corée du Sud-Mercosur, qui sont au point mort depuis septembre 2021.Enfin, vendredi dernier, le chef du gouvernement s'est rendu en Argentine et a obtenu du président Alberto Fernandez la promesse d'un soutien actif à l’implication des entreprises sud-coréennes dans les industries argentines liées aux minéraux stratégiques, notamment le lithium.A l’issue de sa tournée, Han a fait savoir aux journalistes qu'il s'était concentré sur le renforcement de la coopération dans le domaine des minéraux clés et des produits agricoles et halieutiques. Il a en particulier essayé de promouvoir la coopération dans le premier secteur cité, car Séoul cherche à diversifier ses sources d'importation de matériaux de batterie en réponse à la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA).Le dirigeant sud-coréen a également profité de cette occasion pour promouvoir la candidature de Busan à l'organisation de l'Exposition universelle 2030, une proposition bien accueillie par les leaders chilien, uruguayen et argentin, qui ont souligné le « haut niveau » de l'offre culturelle sud-coréenne, notamment la k-pop.