Wianbu : Tokyo réitère la même réponse qu’il y a deux ans devant l’Onu

Photo : YONHAP News

Le Japon a été interrogé les 13 et 14 octobre sur le respect du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies à Genève en Suisse. Cette procédure se déroule régulièrement auprès des pays qui ont ratifié cette convention. Les responsables du ministère nippon des Affaires étrangères et de celui de l'Education, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie y étaient présents.Une des questions posées concernait l’indemnisation et l’excuse auprès des anciennes femmes de réconfort, victimes de l’esclavage sexuel de l’armée impérialiste japonaise durant la Seconde guerre mondiale. Pourtant, l’archipel a quasiment donné la même réponse qu’il avait fournie il y a deux ans.Selon les officiels japonais, il n’est pas convenable d’aborder une affaire qui a eu lieu avant 1979, l’année de l’entrée en vigueur du Pacte, et ce dossier a été résolu de façon définitive et irréversible en vertu de l’accord paraphé par les chefs de la diplomatie de Séoul et Tokyo en décembre 2015.Le Japon a ajouté qu’il avait versé un milliard de yens, soit 6,9 millions d’euros, au fonds visant à soutenir les anciennes « wianbus », et s’était efforcé de faire la lumière sur cette tragédie depuis les années 1990. Son allocution n’a cependant évoqué aucune avancée réalisée sur le sujet depuis sa dernière réponse.