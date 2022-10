Le dernier grand dauphin de l'Océan Indien en captivité retourne à la mer

Photo : YONHAP News

Bibong-i, le grand dauphin de l’Océan Indien, a été relâché dimanche près de Seogwipo, ville située sur l’île méridionale de Jeju. Il était le dernier de cette espèce en captivité en Corée du Sud.Selon le ministère des Océans et de la Pêche, sa cage a été déplacée hier matin à proximité de l’habitat des dauphins sauvages, et le mammifère a été remis en liberté lorsque ses congénères s’en sont approchés.Après avoir établi le plan de sa remise à l’eau en août dernier, le ministère a mené les exercices d’adaptation à la vie dans la nature. Le cétacé s’est habitué au courant rapide et aux hautes vagues des eaux méridionales et a également appris à chasser.De l’avis des spécialistes, Bibong-i s’adaptera bien au monde sauvage d’autant qu’il était en contact quotidiennement avec d’autres dauphins.Le ministère surveillera sa position, son état de santé et sa relation avec les autres bêtes pendant au moins un mois.