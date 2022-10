La vice-présidente de CJ reçoit le Pillar Award

Photo : YONHAP News

La vice-présidente de CJ Lee Mi-kyung, plus connue comme Miky Lee à l’étranger, a reçu samedi le Pillar Award de l’US Academy Museum of Motion Pictures pour avoir contribué à l’art et la culture dans le monde. C’est ce qu’a annoncé la branche média et divertissement du groupe sud-coréen.Lee est à l’origine du succès de la culture populaire sud-coréenne à l’échelle internationale. C’est elle qui a produit, à ne citer que les plus récents, « Parasite » signé Bong Joon-hoo, le premier film en langue étrangère à remporter l’Oscar du meilleur film, et « Decision to Leave » ainsi que « Broker » qui ont permis à Park Chan-wook et Song Kang-ho de gagner respectivement le Prix de la mise en scène et celui d’interprétation masculine à Cannes.La petite fille du fondateur du conglomérat Samsung a déclaré qu’elle allait continuer à soutenir davantage les créateurs.