Yoon Suk-yeol va recevoir Thomas Bach pour un dîner

Photo : YONHAP News

Le président de la République Yoon Suk-yeol va diner ce soir avec les grandes figures du sport international arrivées en Corée du Sud pour participer à l'assemblée générale de l'Association des comités nationaux olympiques (ACNO), prévue entre demain et vendredi à Séoul. La rencontre se tiendra au Bureau présidentiel de Yongsan.Parmi les invités, on retrouve Thomas Bach, le président du Comité International Olympique (CIO), Robin Mitchell, le président par intérim de l’ACNO, et Yu Zaiqing, le vice-président de l’ACNO pour l’Asie.Du côté des personnalités sud-coréennes, Park Bo-gyoon, le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lee Kee-heung, le président du Comité olympique sud-coréen et Kim Jae-youl, le patron de l’Union internationale de patinage (UIP) les accompagneront.La réunion de l’ACNO est une manifestation internationale du sport qui rassemble quelque 1 000 leaders du domaine dont les délégations de 206 comités nationaux olympiques et des commissaires du CIO.