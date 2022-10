Un sud-Coréen mange des ramyeon 1,7 fois par semaine

Le ramyeon est un plat de nouilles instantanées. Vendu emballé dans un sachet ou dans un bol jetable, il est prêt à manger en 3-5 minutes n’importe quand et n’importe où. Pratique et pas très cher, les sud-Coréens modernes en sont de gros consommateurs.Les chiffres sont parlants. D’après les données publiées aujourd’hui par la Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation, un habitant du pays du Matin clair mange des ramyeon en moyenne 1,7 fois par semaine. Les hommes en consomment un peu plus par rapport aux femmes, 1,8 contre 1,5. Et c’est à midi que ce plat est plus prisé comparé au dîner. 58,2 contre 43,2 %.Par ailleurs, les nouilles instantanées charment de plus en plus les palais étrangers. La preuve : le montant d’exportation a augmenté de 11,7 % en 2021 par rapport à l’année précédente. Les plus gros importateurs sont dans l’ordre la Chine, les Etats-Unis, le Japon, Taïwan et la Thaïlande. A l’origine de leurs intérêts pour le ramyeon « made in Korea », le succès des contenus culturels sud-coréens comme « Parasite » et « Squid Game » dans lesquels on voit les personnages principaux en manger.