Taekwondo : la Royal Princess Cup se tient en Thaïlande

Photo : YONHAP News

Le taekwondo, l’art martial coréen, jouit d’une très forte popularité en Thaïlande, qui a d’ailleurs décroché une médaille d’or lors des derniers Jeux Olympiques d’été à Tokyo. Et plus récemment, la dixième édition de la Royal Princess Cup a été organisée dans ce pays d’Asie du Sud-est, après trois ans d’absence en raison de la pandémie de COVID-19.Quelque 1 000 personnes de tout âge, regroupées dans cinq catégories différentes y ont participé. Et, des athlètes sont également venus des pays voisins, y compris des sportifs en situation de handicap, témoignant ainsi du statut élevé du taekwondo et de son pouvoir de rassemblement.En effet, grâce à l’engouement pour la culture coréenne ainsi qu’aux excellentes performances réalisées par l’équipe thaïlandaise aux JO d’été de Rio et de Tokyo, cet art martial du pays du Matin clair est en train de se propager rapidement en Thaïlande. Et cela se traduit dans les chiffres. En effet, le nombre d’enfants qui s’y initient a considérablement grimpé.Un enfant de dix ans qui fréquente une salle d’entraînement a affiché son ambition de se protéger et de devenir un jour taekwondoïste.Le point positif de cet essor rapide est que de plus en plus de salles d’entraînement sont gérées par des maîtres de taekwondo thaïlandais. L’un d’entre eux dispose de 15 salles et d’environ 500 élèves. Il affirme que les parents et les enfants adorent ce sport et surtout le dobok, l’uniforme de cet art martial.Par ailleurs, davantage d’unités de l’armée du pays enseignent le taekwondo. Car elles estiment qu’il est bénéfique non seulement pour l’exercice physique mais aussi pour le moral des soldats, à l’instar du 21e régiment d’infanterie, la garde royale de la Reine Sirikit, qui avait participé à la guerre de CoréeActuellement, quelques 600 salles d’entraînement de taekwondo sont enregistrées à Bangkok, la capitale. Leur nombre devrait bientôt dépasser celui des lieux d’entraînement de muay-thaï, la boxe thaïlandaise.