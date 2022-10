Yoon Suk-yeol : KakaoTalk est aussi important qu’un réseau national de communication

Photo : YONHAP News

La panne de KakaoTalk, la messagerie instantanée la plus populaire en Corée du Sud, a mis à l’arrêt la vie des citoyens. Pour cause : un incendie qui s'est produit samedi après-midi dans un centre de données de SK C&C, situé à Pangyo, en banlieue sud-est de Séoul.A ce propos, le président de la République a déclaré ce matin que même si le service était géré par une entreprise privée, pour les citoyens, il avait autant d’importance qu’un réseau national de communication.Yoon Suk-yeol a ordonné de réviser le système afin de répondre immédiatement à un éventuel accident similaire et réparer rapidement le dysfonctionnement. Il a également évoqué la nécessité de lutter contre le monopole du géant numérique dans le secteur, expliquant que, quand une telle exclusivité concernait une infrastructure nationale, le gouvernement pouvait intervenir pour l'intérêt de la population.Le chef de l’Etat a indiqué un peu plus tôt que la perturbation du réseau risquait de provoquer des dégâts conséquents à la sécurité de la nation, et a demandé d’élaborer des dispositifs nécessaires à travers la collaboration entre les secteurs public et privé.Concernant l’incendie, il a été maîtrisé huit heures après le départ du feu. D’après la police, le brasier avait commencé à partir d’un bloc d’alimentation électrique auxiliaire au centre de données. Un examen plus précis sera mené conjointement avec le Service national de police scientifique (NFS).Le ministère des Sciences et des TIC a déclaré que l’alimentation en énergie avait été rétablie à 95 % à 6h du matin aujourd’hui. Les principaux services de la messagerie sont redevenus disponibles, mais certaines fonctions doivent encore être restaurées.