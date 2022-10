Météo : le thermomètre chute nettement

Photo : YONHAP News

L’embellie de la semaine dernière se dégrade et les températures commencent à baisser. Dès ce matin, le mercure a affiché des valeurs en déclin, principalement dans la région métropolitaine, où il était de 7°C. Légèrement plus élevé dans le centre du pays, le thermomètre était en revanche toujours très haut dans le sud, avec notamment 15°C à Daegu, 16°C sur l’île méridionale de Jeju et 17°C à Busan.Dans l’après-midi, les températures ont surtout augmenté dans la moitié nord et ont doublé à Séoul, à 14°C. Les régions centrales ont été comprises entre 14 et 18°C alors que les littoraux est et sud ont oscillé entre 18 et 21°C.Par ailleurs, le soleil était encore au rendez-vous ce lundi. Les quelques nuages présents dans le nord se sont dissipés laissant la place à un grand ciel bleu sur tout le territoire.