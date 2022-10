BTS : Jin, premier membre à faire son service militaire

Photo : YONHAP News

Grand bouleversement dans le monde de la k-pop. Les BTS viennent d’annoncer leur intention de partir servir sous les drapeaux à tour de rôle, à commencer par Jin, l’aîné du septuor.D’après un communiqué officiel publié hier par l'agence du groupe Big Hit Music, l’artiste de son vrai nom Kim Seok-jin va retirer sa demande de report de son service militaire d’ici la fin du mois et s’enrôlera dans l’armée suivant la procédure de l'Administration des effectifs militaires (MMA). Les autres membres vont ensuite lui emboîter le pas selon un certain ordre.Pour rappel, Jin, qui est né en 1992, a reçu une recommandation du ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme pour ajourner son enrôlement conformément à la loi relative au service militaire modifiée en 2020. Il était alors reporté jusqu'à la fin de l’année.La loi actuelle stipule que les personnes possédant des compétences particulières dans les domaines des arts et des sports prescrits par décret présidentiel et recommandé par le ministre de la Culture peuvent être qualifiées en tant qu’artiste et sportif et donc repousser voire annuler leur service militaire.Cependant, le décret réglementaire de ladite loi n'inclut pas la culture populaire dans le domaine artistique bénéficiant de cette exemption. D’où la polémique sur l’équité vis-à-vis des personnalités de la pop culture qui contribuent grandement au rayonnement culturel du pays du Matin clair à l’étranger.Suite au retrait de la demande de report de son service militaire, le chanteur de 30 ans rejoindra donc les casernes dès qu’il recevra l’avis d'incorporation de la MMA. D’ailleurs, il a fait savoir que le concert « Yet To Come in Busan », tenu le 15 octobre dans la ville portuaire du même nom, était le dernier programmé dans le calendrier du boys band. Avant de répondre à l’appel à la conscription, il publiera un single solo, devenant ainsi le deuxième membre des Bangtan Boys à lancer sa carrière en solitaire.Cette annonce met ainsi fin à la polémique sur le service alternatif du puissant boys band qui dure depuis 2019. Comme les sept jeunes hommes ont déjà affirmé à plusieurs reprises leur volonté de remplir leur obligation militaire au moment venu, la décision aurait été prise dans le respect de leur engagement.Concernent la reprise des activités collectives, l'agence mise sur 2025, à savoir dans trois ans même s’il est difficile de préciser à l’heure actuelle la date de leur retour. En attendant, les membres de BTS vont se concentrer sur leurs projets individuels.Enfin, le leader du septuor, RM, n'a pas tardé à réagir déclarant que « si nous avons tous les sept le même cœur et que vous croyez en nous, nous allons fermement continuer à produire des performances, peu importe ce qui nous arrive ».