Séoul valide pour le troisième mois de suite l'envoi d'aide humanitaire au Nord

Photo : YONHAP News

Depuis l'arrivée au pouvoir de Yoon Suk-yeol, en mai dernier, l’envoi d'aide humanitaire vers la Corée du Nord, demandée par une organisation privée sud-coréenne, a été approuvé pour le troisième mois consécutif. C’est ce qu’a annoncé hier un responsable du ministère de la Réunification. Selon lui, les deux requêtes en la matière destinées au pays communiste ont été validées ce mois-ci dans les domaines des soins de santé et de la nutrition.Le gouvernement n'a cependant pas précisé les éléments concernés ni le nom de l’organisation en question.Le ministère en charge des affaires intercoréennes garde ainsi la confidentialité compte tenu des demandes du groupe et de l'impact que cette annonce aurait sur la réussite du projet.Depuis le début de cette année, 11 envois d'aide humanitaire vers le Nord ont été approuvés par les autorités sud-coréennes, dont sept validés sous l'administration de Moon Jae-in. Selon les données publiées par le ministère de la Réunification, huit assistances concernent la nutrition et trois, les soins de santé.