Incident chez Kakao : une task-force pour la cybersécurité va être créée au NSC

Photo : YONHAP News

Une des premières mesures décidées par la présidence de la République après la panne de Kakao, premier opérateur de services en ligne du pays, a été actée. Il s’agit de mettre en place une task force interministérielle pour la cybersécurité. Cette décision a été prise au cours d’une réunion tenue ce matin entre Yoon Suk-yeol et ses premiers secrétaires.Le porte-parole adjoint du Bureau présidentiel de Yongsan a précisé que l’équipe en question serait créée au sein du Conseil de sécurité nationale (NSC) et qu’elle réunirait de hauts représentants de plusieurs institutions concernées, dont le ministère de la Défense, le Service national du renseignement (NIS), le Parquet général et l’Agence nationale de la police.Un responsable du siège présidentiel a expliqué la mesure par le fait que la perturbation créée par l’arrêt brutal des activités de Kakao a interrogé sur la sécurité nationale au-delà des inconvénients dans la vie quotidienne des citoyens.Par ailleurs, lors de son bref échange avec la presse aujourd’hui, le chef de l’Etat a une nouvelle fois mentionné la nécessité de réformer les systèmes concernés pour éviter qu’un incident similaire ne se reproduise.Hier, Yoon a tenu les mêmes propos, affirmant que le réseau, même s’il est géré par une entreprise privée, constitue quasiment une infrastructure de base du pays. Et d’ajouter d’emblée que la KFTC, l’autorité de supervision de la concurrence, examine la polémique de sa position dominante.Le Bureau de Yongsan cherche pourtant à relativiser le commentaire du président. Dans un briefing par écrit, sa première secrétaire à la communication Kim Eun-hye a annoncé que Yoon aurait voulu dire par là que si l’ordre du marché est bouleversé par un monopole ou un oligopole, l’Etat doit y intervenir.