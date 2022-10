Yoon Suk-yeol reçoit les participants à l’assemblée générale de l’ACNO

Photo : YONHAP News

La 26e assemblée générale de l'Association des comités nationaux olympiques (ACNO) s’ouvre aujourd’hui à Séoul pour une durée de quatre jours.En amont de cette conférence, Yoon Suk-yeol a reçu hier à dîner plusieurs participants à la conférence. Parmi eux, Thomas Bach, patron du Comité international olympique (CIO), Ban Ki-moon, qui dirige sa commission d’éthique et Robin Mitchell, président par intérim de l’ACNO.L’occasion pour le chef de l’Etat de saluer le sacrifice et les efforts des deux instances mondiales pour concrétiser l’esprit olympique de paix et de réconciliation à travers le sport dans un contexte difficile de la pandémie et des conflits internationaux. Et de promettre que la Corée du Sud les épaulera.Le président Yoon a également rappelé que son pays avait fait passer au monde entier un message de solidarité en organisant les JO d’été et ceux d’hiver respectivement en 1988 et en 2018, et continuait à déployer des efforts pour montrer l’exemple aux autres villes d’accueil de ces Jeux en préservant l’héritage olympique.Le numéro un sud-coréen a aussi assuré le soutien de son gouvernement pour la réussite des JO de la jeunesse d’hiver de 2024, qui auront lieu dans la province de Gangwon.De son côté, Thomas Bach s’est réjoui de la solidité des relations entre les instances olympiques mondiales et le comité national du pays du Matin clair.