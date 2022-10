Antony Blinken : Pyongyang lance des missiles pour ne pas être ignoré

Photo : YONHAP News

Selon le secrétaire d'Etat américain, les récentes provocations de la Corée du Nord, dont le dernier tir d’un missile balistique, seraient destinées à attirer l'attention et à manifester son opposition à la coopération en matière de sécurité entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon. Antony Blinken a fait cette déclaration lors de son entretien avec Condoleezza Rice, l’une de ses prédécesseurs, organisé lundi à l'université de Stanford à San Francisco.Concernant le dossier nucléaire nord-coréen, le chef de la diplomatie américaine a reconnu qu’il y avait peu de progrès évidents même si Washington tentait d’y intervenir d’une manière ou d’une autre.Blinken a ainsi interprété la série de bravades de Pyongyang comme des signaux pour ne pas être oublié. D’après lui, la multiplication des activités des USA, menées collectivement avec leurs deux alliés asiatiques dans le but de se défendre face à toute forme d’attaque du royaume ermite, aurait déplu au leader nord-coréen Kim Jong-un. D’où la réaction de ce dernier de lancer répétitivement des missiles.