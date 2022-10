Le chef du JCS Kim Seung-kyum aux Etats-Unis du 18 au 23 octobre

Photo : YONHAP News

Le chef d’état-major interarmées (JCS) Kim Seung-kyum s’est envolé aujourd’hui pour Washington pour une visite officielle qui s’étendra jusqu’au 23 octobre, et ce sur invitation de son homologue américain Mark Milley.Demain, Kim prendra part à la 47e réunion du comité militaire (MCM) sud-coréano-américain. Les deux pays feront alors le point sur la situation sécuritaire dans la péninsule et dans la région. Leurs représentants échangeront aussi sur le renforcement de la posture de défense commune ainsi que sur le futur transfert à Séoul du contrôle opérationnel en temps de guerre (Opcon), exercé actuellement par les Etats-Unis.Et le lendemain, le général sud-coréen s’entretiendra avec Milley et leur homologue japonais. Là aussi, l’environnement sécuritaire sera au cœur des discussions. Cette rencontre à trois se poursuit depuis 2010 une ou deux fois par an en visioconférence ou en présentiel.Kim se rendra ensuite au siège du Commandement stratégique des Etats-Unis et à celui du Commandement spatial. Objet de ces déplacements : discuter des moyens de coopération stratégique entre les deux alliés en vue de renforcer leurs capacités à faire face aux menaces nucléaire et balistique de Pyongyang et une dissuasion élargie des USA.