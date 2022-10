COVID-19 : 33 248 cas, le nombre de nouvelles infections double en une semaine

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 33 248 nouveaux cas positifs au COVID-19 ont été confirmés en Corée du Sud, soit environ 17 000 infections de plus que mardi dernier. Ainsi, son nombre a doublé en une semaine. Cela confirme le ralentissement de la baisse des nouvelles contaminations.Quant aux décès, six sont à déplorer, soit le chiffre le plus bas depuis le 5 juillet dernier, portant à 28 856 le total cumulé de victimes et à 0,11 % le taux de létalité.De son côté, le nombre de patients hospitalisés en soins intensifs a reculé de un sur une journée, à 247 individus. Le chiffre reste donc inférieur à 300 pour le septième jour consécutif. Sans surprise, la région de Séoul, où vit près de la moitié de la population nationale, compte le plus grand nombre de nouveaux cas positifs, avec un peu plus de 7 531 infections.Selon les autorités sanitaires, une septième vague de coronavirus est attendue au début du mois de décembre au pays du Matin clair, compte tenu de la baisse de l'immunité de la plupart de ses habitants. Elles appellent donc les citoyens à haut risque à recevoir une dose du vaccin bivalent, en plus d’une contre la grippe saisonnière.