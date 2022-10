Incident chez Kakao : les enquêtes se focalisent sur le possible dysfonctionnement dans les batteries

Photo : YONHAP News

La Police poursuit ses investigations sur l’incendie qui s’est produit samedi au centre des données de SK C&C à Pangyo, en banlieue sud de Séoul. Un sinistre qui a provoqué une panne générale des services du géant sud-coréen de l’internet, Kakao.Les enquêteurs cherchent à savoir s’il y a eu un dysfonctionnement dans les batteries à l’origine du feu. Car, au moment du désastre, personne ne travaillait. Du coup, ils ont examiné à la loupe les images du lieu, filmées par des caméras de surveillance, et ont confié au Service national des analyses scientifiques l’expertise d’un module pour une alimentation électrique d’urgence et temporaire, découvert sur place. De plus, les responsables concernés sont aussi interrogés.On a par ailleurs appris que SK C&C avait déclaré l’incendie environ 14 minutes après son déclenchement. Le centre de gestion des données s’est défendu de l’avoir vérifié pendant ce temps et discuté des mesures d’évacuation.Kakao poursuit quant à lui les travaux de restauration de ses services pour le quatrième jour de suite. L’opérateur a annoncé que les emails de son navigateur Daum et les messages publicitaires de sa chaîne allaient fonctionner dans le courant de la journée. Mais la reprise de certains de ses services en ligne est encore retardée.