Poursuite du bras de fer autour de l’amendement sur la gestion des céréales

Photo : KBS News

La révision de la loi sur la gestion des céréales divise fortement le camp au pouvoir et celui de l’opposition.Les représentants du gouvernement et du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, se sont réunis aujourd’hui et ont reconfirmé leur objection à l’amendement proposé par le Minjoo, la principale force de l’opposition. Un texte qui oblige l’exécutif à acheter du riz en cas de surproduction, et ce afin de bien gérer son prix. Il a été adopté mercredi dernier par un organe de coordination de la commission compétente du Parlement en l’absence des élus du PPP.Selon les termes de la législation révisée, le gouvernement devra acheter la quantité dépassée de la céréale de base des Coréens, si sa production est supérieure de plus de 3 % à celle initialement prévue ou encore si son cours chute de plus de 5 % par rapport à la moyenne.Pourtant, le mouvement au pouvoir indique qu’en cas de son vote, la nouvelle disposition risque d’aggraver l’excès d’offre et le fardeau budgétaire de l’Etat, le coût nécessaire étant estimé à plus de 1 000 milliards de wons, soit un peu plus de 710 millions d’euros, chaque année. Le chef de son comité politique l’a fustigée, dénonçant une loi qui n’est pas en faveur des sud-Coréens, mais celle visant à étouffer l’échec de la politique agricole du Minjoo et à sauver son patron Lee Jae-myung.L’exécutif se rallie au parti conservateur, soulignant que cette année encore, il envisage l’achat de 900 000 tonnes et que la volonté politique peut suffire à stabiliser le prix. Le ministre de l’Agriculture a promis une mesure préventive et audacieuse en vue d’ajuster l’offre et la demande, lorsque celles-ci ne sont pas stables à court terme.La formation de centre-gauche campe sur sa position. Selon elle, l’amendement du texte ne doit plus être repoussé, la surproduction annuelle s’élevant à 200 000 tonnes depuis longtemps. Le Minjoo compte l’adopter demain en commission. Cela risque de donner lieu à un nouvel affrontement intense entre les deux bords rivaux.