Monts Geumgang : Séoul appelle Pyongyang à suspendre la démolition des installations sud-coréennes

Photo : YONHAP News

Séoul a une fois de plus exhorté Pyongyang à arrêter immédiatement la démolition en cours des infrastructures construites par des entreprises sud-coréennes dans le complexe touristique des monts Geumgang sur le territoire nord-coréen.C’est le ministère de la Réunification qui a lancé cet appel. Lors d’une rencontre avec des journalistes aujourd’hui, un de ses responsables a alors affirmé que le gouvernement sud-coréen suivait de près les travaux de démantèlement, effectués sans la permission du Sud. Il a précisé que certains de ces bâtiments avaient d’ores et déjà détruits.Selon l’officiel, cette opération constitue une violation flagrante de l’accord intercoréen et son entière responsabilité incombe au pays communiste.Lors d’un déplacement dans cette montagne dite de diamant, en octobre 2019, Kim Jong-un avait ordonné de démolir toutes les installations « minables » sud-coréennes, et déclaré que « le seul fait de les voir le mettait de mauvaise humeur ». Cette année, les travaux sont menés de manière intense.