Météo : Le froid continue de se renforcer, premières gelées observées à Séoul

Photo : YONHAP News

Les habitants du pays du Matin clair assisteraient-ils aux prémices de l’hiver ? En effet, le mercure poursuite sa descente et affichait ce matin 5°C ou moins sur une grande partie du territoire et des valeurs pour le sud en nette baisse.De plus, à Séoul, les premières gelées ont été observées à l’aube, dix jours plus tôt que d'habitude et la température la plus froide de la saison, pour l’instant, a été recensée dans la commune de Daegwallyeong, non loin de Gangneung, dans la province de Gangwon, dans le nord-est du pays. Le thermomètre était alors de -4°C. Dans l'après-midi, il était de 14°C dans la capitale, 15°C à Daejeon, 16°C à Gangneung, 17°C à Daegu, 18°C pour l'île méridionale de Jeju et de 19°C à Busan, la maximale.Cette vague de froid est explicable par l’air soufflé provenant du nord-est sur tout le sud de la péninsule.Du côté du ciel, en revanche, rien à signaler. Le soleil rayonne toujours et cela devrait perdurer jusqu’à jeudi.