Photo : YONHAP News

Le film sud-coréen de science-fiction « Project Wolf Hunting » a reçu deux prix au Festival international du film de Catalogne de Sitges 2022.Lors de ce grand rendez-vous des amoureux de films fantastiques qui a clôturé dimanche, l’œuvre de Kim Hong-sun a en effet obtenu le prix spécial du jury et puis une mention spéciale dans la section compétition officielle.« Project Wolf Hunting » raconte l’histoire d’une émeute qui éclate sur un cargo utilisé pour transporter les criminels les plus odieux incarcérés à bord, de Manille à Busan.Par ailleurs, le film policier « The Roundup » signé Lee Sang-yong a également remporté le prix du public dans la catégorie « Focus Asia ».Avec le Festival international du film fantastique de Bucheon, celui de Sitges est l'un des événements cinématographiques de genre les plus connus au monde.