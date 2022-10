Pyongyang effectue de nouveau des tirs d’obus sur les côtes est et ouest

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a procédé de nouveau à tirs d’artillerie hier soir dans les zones tampons maritimes. Cette énième bravade intervient seulement quatre jours après la dernière.D’après l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), à 22h, une centaine d’obus ont été lancés depuis le cap Jangsan dans la province de Hwanghae vers la mer Jaune, séparant la péninsule coréenne et le continent chinois. Une heure plus tard, quelque 150 tirs depuis Jangjon dans la province de Gangwon en direction de la mer de l'Est, située entre les deux Corées et le Japon, ont été observés.Les projectiles ont chuté dans les zones tampons définies par Séoul et Pyongyang lors de l’accord militaire du 19 septembre 2018, sans atteindre cependant les eaux territoriales sud-coréennes.L’armée du Sud a envoyé un message d’avertissement à plusieurs reprises à son voisin pour demander l’arrêt immédiat des provocations. Elle a déclaré que ces tirs allaient incontestablement à l’encontre de la convention intercoréenne. Le nombre de violation s’élève désormais à neuf.Dans ce contexte, Séoul a renforcé sa position de défense en collaboration avec Washington pour répondre à une éventuelle situation d’urgence.Cette nouvelle démonstration de force du royaume ermite a eu lieu au troisième jour du congrès national du Parti communiste chinois, alors que beaucoup estimaient qu’il resterait plus discret pendant son déroulement. Elle pourrait d’ailleurs viser à protester contre l’exercice militaire annuel Hoguk que l’armée sud-coréenne a lancé lundi dernier.