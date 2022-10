Déploiement d’armes tactiques : le Pentagone évite de donner une réponse explicite

Photo : YONHAP News

Le département américain de la Défense a laissé entendre qu'il n'était pas favorable au déploiement permanent d’armes tactiques américaines en Corée du Sud pour contrer l'escalade des menaces nucléaire et balistique de Pyongyang. Le porte-parole du Pentagone en a fait part lors d'un point de presse mardi lorsqu'il a été interrogé sur la possibilité d'exposer sur la péninsule coréenne des engins militaires de taille tels que des porte-avions ou des bombardiers pour faire face aux provocations successives de la Corée du Nord.Sans donner de réponse explicite, Pat Ryder a déclaré que les États-Unis ont déjà plus de 28 000 soldats stationnés au sud du 38e parallèle, ce qui est un signal fort de l'engagement de Washington envers les sud-Coréens en matière de défense. Et il n’a pas manqué de souligner que les forces armées des deux nations maintenaient une posture de défense forte et coordonnées face à d’éventuelles bravades supplémentaires du pays communiste.Le haut gradé américain a également ajouté que les USA continueraient à coopérer étroitement avec la Corée du Sud, le Japon et d'autres alliés de la région afin de préserver la paix et la stabilité dans l’Indopacifique.Interrogé sur la raison pour laquelle les Etats-Unis n’interceptent pas les missiles nord-coréens, l’officiel a répondu que ce n’était pas Washington qui était responsable de l’escalade des tensions sur la péninsule, mais que la Corée du Nord en était la cause.De son côté, le département d’État a appelé Pyongyang à arrêter sans plus attendre ses provocations et ses actes menaçants, déclarant être informé du tir d’artillerie effectué dans la nuit de mardi à mercredi. Dans la foulée, il a appelé le régime de Kim Jong-un à revenir à la table des négociations alors que le 7e essai nucléaire du royaume ermite se profile. De l’avis de nombreux observateurs, il pourrait avoir lieu après le congrès du Parti communiste chinois qui a débuté dimanche dernier.