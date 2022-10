Park Jin s’entretient avec le président et le Premier ministre vietnamiens

Photo : YONHAP News

En visite au Vietnam, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Park Jin s’est entretenu, mardi après-midi, avec le président vietnamien Nguyen Xuan Phuc et le Premier ministre, Pham Minh Chinh.Le chef de la diplomatie du pays du Matin clair en a profité pour demander le soutien d’Hanoï pour les entreprises sud-coréennes présentes dans ce pays d’Asie du Sud-est, d’expliquer la politique nord-coréenne de l’administration de Yoon Suk-yeol et de transmettre l’invitation émise par ce dernier à son homologue vietnamien pour une visite en Corée du Sud.De leur côté, Nguyen et Pham se sont réjouis de la qualité des relations bilatérales en proposant de déployer davantage d’efforts pour renforcer la coopération sud-coréano-vietnamienne dans le domaine de la défense et les échanges de haut niveau à l’avenir. Ils ont également promis leur soutien sans réserve pour les firmes et les ressortissants sud-coréens sur place.Avant cela, Park s’était entretenu avec son homologue vietnamien Bui Thanh Son. Ils ont notamment décidé de relever d’un cran les liens bilatéraux à un niveau de « partenariat stratégique global » à l'occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques cette année. Les deux parties sont convenues de l'officialiser lors du prochain sommet Séoul-Hanoï.Les deux hauts diplomates se sont également engagés à étendre la coopération en matière de défense afin de renforcer les capacités de sécurité maritime.