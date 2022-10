Trump était au courant de la confidentialité des lettres échangées avec Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

L’ex-président américain Donald Trump était conscient de la confidentialité des lettres échangées avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, et qu’il avait emportées en quittant la Maison blanche. C’est ce qu’ont rapporté hier Washington Post et CNN, s’appuyant sur une partie de « The Trump Tapes », le livre audio du journaliste Bob Woodward contenant ses entretiens auprès du milliardaire.Selon ces enregistrements, en décembre 2019, Trump a demandé à Woodward de prendre soin de ces missives et de garder ce partage secret. Un mois plus tard, le journaliste a réclamé au téléphone celles qu’il avait envoyées, mais l’ancien dirigeant a répondu qu’elles étaient classées comme « top secret ».Le quotidien américain a souligné que cette conversation montrait que l’ancien numéro un était au courant de l’importance de ses documents, alors qu’il avait prétendu que plusieurs documents saisis à sa résidence de Mar-a-Lago n’étaient pas confidentiels.Woodward a affirmé dans une interview au Washington Post que Trump a transmis les versions coréenne et anglaise des missives de l’homme fort de Pyongyang et qu'elles ne contenaient pas de tampon confidentiel.