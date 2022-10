Affaire Lee Dae-jun : le Parquet demande un mandat d’arrêt contre Suh Wook et Kim Hong-hee

Photo : YONHAP News

Trois mois après avoir lancé l’enquête sur le meurtre d’un fonctionnaire sud-coréen abattu par l’armée du Nord en mer Jaune en septembre 2020, le Parquet a demandé, pour la première fois, des mandats d’arrêt contre les personnes responsables. Il s’agit du ministre de la Défense de l'époque Suh Wook et de l’ex-président de la garde côtière, Kim Hong-hee.Le premier est soupçonné d’avoir abusé de son pouvoir en ordonnant à supprimer les données confidentielles comme l’enregistrement de l’écoute clandestine, lors de l’assassinat de Lee Dae-jun. La Cour des comptes a déclaré que 60 rapports liés au renseignement ont ainsi été effacés sur le réseau d’information militaire « MIMS ».Quant à Kim, il a dirigé l’opération de recherche du disparu. Le Parquet du district central de Séoul estime qu’il a déterminé à la hâte que Lee voulait rejoindre le Nord sans preuve fondée. Selon la Cour des comptes, un responsable a témoigné qu’il avait ignoré volontairement les données selon lesquelles le défunt portait un gilet de sauvetage sur lequel sont écrites des idéogrammes chinoises.Les deux personnes ont nié les soupçons portés sur eux lors de l’investigation. Le ministère public compte interroger également Suh Hoon et Park Jie-won qui ont dirigé respectivement le Conseil présidentiel de la sécurité nationale et le Service national de renseignement (NIS).