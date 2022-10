Photo : YONHAP News

La mobilisation partielle de Moscou pousserait-elle ses habitants à fuir le pays ? En effet, 27 Russes ont essayé de se rendre en Corée du Sud depuis que cette réquisition militaire a été décrétée le mois dernier.Selon un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, parmi eux, six personnes, qui ont déjà visité le pays dans le passé, ont été autorisées à rejoindre le territoire. Il a ajouté que le bureau de l’immigration et le ministère de la Justice examinent leur entrée en vertu du règlement déjà existant.Pour rappel, le président russe Vladimir Poutine a ordonné le 21 septembre l’enrôlement de 300 000 réservistes pour combattre en Ukraine, où la guerre piétine. Cette décision a entraîné plusieurs manifestations en Russie et le départ de plusieurs hommes dans les pays voisins pour échapper à la mobilisation.