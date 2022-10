Près de 360 000 jeunes ont passé plus de 3 ans pour trouver un emploi

Photo : YONHAP News

Environ 360 000 jeunes sud-Coréens ont eu besoin de plus de trois ans pour trouver leur premier poste. D’après l’analyse des données concernées publiée aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat) et l’agence de presse Yonhap News, il a fallu plus de trois ans à environ 358 000 jeunes âgés de 15 à 29 ans pour décrocher leur premier emploi, soit une progression de 35 000 individus par rapport à il y a un an.Le temps moyen pour cette catégorie de la population pour intégrer le monde du travail était de 10,8 mois. Et cette durée ne cesse de s’étendre ces dernières années. Elle était de dix mois en 2020, et de 10,1 mois l’an dernier.Par ailleurs, quelques 84 000 jeunes n’ont déployé aucun effort pendant trois ans pour trouver une activité professionnelle. Les bacheliers ont été les plus nombreux avec environ 50 000 personnes, suivis par les étudiants diplômés d’un Bac+2 ou 3 d’une université professionnelle avec 19 000. Viennent ensuite les Bac+4 et les individus détenant seulement le diplôme national du brevet, avec respectivement 9 000 et 5 000.Dans ce contexte, le gouvernement envisage d’élaborer des mesures visant à former la main-d’œuvre juvénile plus adaptée à la demande des entreprises et inciter les employeurs à fournir davantage de travail aux jeunes.