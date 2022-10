Pyongyang aurait volé un milliard de dollars en cryptomonnaie pour renforcer son arsenal

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord aurait dérobé plus d’un milliard de dollars en cryptomonnaies ces deux dernières années pour financer le développement de son armement. Selon la Voix de l'Amérique (VOA), c’est ce qu’a déclaré hier le secrétaire à la Sécurité intérieure des Etats-Unis lors de la Singapore International Cyber Week (SICW).Alejandro Nicholas Mayorkas a affirmé que Pyongyang perpétrait des cybercrimes auprès des établissements de plusieurs pays, mais n’était quasiment jamais puni. Selon lui, les opérations des nations ennemies, comme la Russie, l’Iran, la Chine et la Corée du Nord, sont devenues plus subtiles et menacent l’économie et la sécurité nationales.L’officiel américain a expliqué que les attaques visant les profits financiers étaient en augmentation rapide, et qu’un rapport du FBI montrait que 2 500 piratages via des logiciels rançonneurs ont été constatés aux USA rien que l’année dernière.Mayorkas a ajouté que l’administration Biden a établi une collaboration solide avec ses alliés pour y faire face, évoquant notamment le groupe de travail lancé avec l’Union européenne et la Corée du Sud.Un peu plus tôt, la société d'analyse blockchain Chainalysis a estimé que le royaume ermite était responsable de 60 % des vols de cryptomonnaies qui ont eu lieu cette année.