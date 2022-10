Ligne à grande vitesse Chuncheon-Sokcho : les travaux démarrent

Photo : KBS News

Les travaux d’une ligne à grande vitesse reliant Chuncheon et Sokcho ont été lancés hier dans la ville de Sokcho. Il s’agit d’un prolongement, 12 ans après, de la ligne Séoul-Chuncheon.Le ministère de l’Aménagement du territoire et des Transports, la province de Gangwon, qui abrite les deux villes, ainsi que les institutions concernées ont organisé une cérémonie à cette occasion. Le président de la République Yoon Suk-yeol et le gouverneur de la province du nord-est en question, Kim Jin-tae, y ont également participé.Grâce à la construction de ce nouveau tronçon, dont la longueur est de 93,7 km, des gares seront installées dans cinq districts dont notamment Hwacheon, Yanggu et Inje qui sont très mal desservis actuellement.Le chantier devrait se terminer en 2027 et son coût s’élève à plus de 24 000 milliards de wons, soit environ 17 milliards d’euros. Ce projet une fois terminé signera l’achèvement de la ligne à grande vitesse d’est en ouest. La province de Gangwon a demandé au gouvernement de coopérer de manière à ce que le budget puisse être injecté à temps pour le bon déroulement des travaux.Les temps de parcours seront donc réduits, au grand plaisir des usagers. Par exemple, il ne faudra qu’environ 1h40 pour rejoindre Sokcho depuis Séoul, soit dix minutes de moins que l’actuelle ligne de KTX Séoul-Gangneung.Les habitants de Sokcho saluent bien évidemment le lancement des travaux, d’autant plus que leur ville est mal desservie comparé aux autres régions du pays. Et ils se réjouissent à l’idée de pouvoir se rendre plus rapidement dans la capitale.Le chef de l’Etat a estimé que l’achèvement de ces travaux ainsi que la connexion des différents réseaux de transports, y compris les routes et les chemins de fer, devrait contribuer au développement fulgurant de la province de Gangwon en tant que région clé du tourisme et de l’industrie de pointe.