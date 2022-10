Séoul réautorise l’entrée sans visa pour 8 pays

Photo : YONHAP News

Les citoyens de huit pays, tels que le Japon, Taïwan, Macao et les Îles Salomon, pourront de nouveau visiter la Corée du Sud sans visa à partir du 1er novembre. Séoul a ainsi relancé entièrement ce système d’entrée qui avait été suspendu pour 91 pays en mars 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.De plus, à compter du 24 octobre, il sera également autorisé aux voyageurs étrangers à bord d’un bateau de croisière de gagner le pays du Matin clair. Les autorités sanitaires ont expliqué que tous les passagers devaient tout de même respecter les mesures de prévention comme le port du masque et la vérification de l’état de santé.D’après le gouvernement, cet allègement des restrictions fait suite aux décisions du Japon, de Taïwan, de Macao et de cinq Etats insulaires du Pacifique d’exempter les sud-Coréens de visa d’entrée sur leur territoire respectif.