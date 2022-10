Photo : YONHAP News

Ce mercredi est une copie de la veille. Les gelées matinales, le grand ciel bleu et un important écart de températures entre le matin et l’après ont rythmé la journée des sud-Coréens.Dans la matinée, le thermomètre était compris entre 1 et 10°C. Il a ensuite bondi de plus de dix degrés, voire quinze pour certaines régions du nord, dans l’après-midi. Le nord et l’ouest ont observé 17°C, tandis que le sud-ouest tourné plus autour des 18-20°C. L’île méridionale de Jeju était très lotie, avec 20°C.Le ciel reste inchangé, bleu et pur et ce sur tout le territoire.