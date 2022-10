LEAFF : Lee Jung-jae, lauréat du prix d'honneur

Photo : YONHAP News

L’acteur sud-coréen Lee Jung-Jae a été sélectionné à l’unanimité comme lauréat du prix d’honneur par le jury de la 7e édition du Festival du film d’Asie de l’Est de Londres (LEAFF), qui s'est ouvert hier pour une durée de 12 jours.Selon le comité d'organisation du festival, le premier long-métrage « Hunt » qu'il a réalisé, dans lequel il a interprété le rôle principal, a mis en lumière ses compétences exceptionnelles en tant que cinéaste, et confirmé ses talents d’acteur. Ce film a d'ailleurs été sélectionné « hors compétition » au Festival de Cannes 2022.Quant au prix du meilleur acteur du LEAFF, il revient à Lee Jung-eun qui a joué dans « Hommages ». Et Im Si-wan de « Déclaration d’urgence » remporte le prix « Rising Star », une distinction créée pour honorer les nouvelles vedettes sud-coréennes.Ces trois stars du pays du Matin clair ont assisté à la cérémonie d’ouverture prévue ce mercredi à l’Odeon Theatre de Leicester Square à Londres.Le festival présentera une cinquantaine de films venus de Chine, du Japon, de Hongkong et de Taïwan, dont 11 œuvres « made in Korea ».