MCM : les Etats-Unis réaffirment leur engagement envers la sécurité de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

La 47e réunion du comité militaire sud-coréano-américain (MCM) s’est tenue hier à Washington, en présence notamment des chefs d’état-major des armées des deux pays. Il s'agit pour Kim Seung-kyum de sa première conférence en présentiel depuis sa prise de fonction en juillet.A cette occasion, Kim et son homologue américain Mark Milley ont réaffirmé la solidité de l’alliance de leurs nations, avant d’évaluer la situation sécuritaire dans la péninsule comme dans la région. Ils ont également échangé sur l’ensemble des dossiers liés à la posture de défense commune ou au futur transfert conditionnel à Séoul du contrôle opérationnel en temps de guerre (Opcon), exercé actuellement par Washington.Leurs discussions ont aussi porté sur la réponse à donner aux provocations perpétuelles de Pyongyang, plus particulièrement à ses menaces nucléaire et balistique, ainsi qu’aux autres actions à l’origine de l’instabilité régionale.A en croire l’état-major interarmées sud-coréen (JCS), le général américain a alors reconfirmé l’engagement de son pays envers la défense de la Corée du Sud, y compris la dissuasion élargie.Lors de la rencontre d’hier, les deux parties ont par ailleurs salué une avancée importante vers le transfert de l’Opcon, réalisée lors de leur exercice militaire conjoint « Ulchi Freedom Shield », effectué en août. Et d’afficher leur convergence de vues sur l’importance des efforts soutenus pour dénucléariser la péninsule et de la coopération en matière de défense et de sécurité pour un Indopacifique libre et ouvert.Sachez que le MCM se tient tous les ans depuis 1978 alternativement à Séoul et à Washington. Objectif : faire un tour d’horizon des sujets concernant l’alliance militaire des deux pays.