Sputnik : la Corée du Sud et la Pologne entament leur coopération dans l'énergie nucléaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Pologne renforceront leur coopération bilatérale dans le domaine du nucléaire cette fois-ci.Selon l'agence de presse russe Sputnik, citant le journal polonais Rzeczpospolita, l'opérateur nucléaire sud-coréen Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), le principal producteur d'électricité en Pologne, PGE, et l'entreprise privée d'énergie polonaise ZEPAK signeront une lettre d'intention pour le projet de construction d'une nouvelle centrale nucléaire dans le pays d'Europe de l'Est.Si le contrat est acté, KHNP construira la deuxième centrale nucléaire de Pologne. Et ce dans le cadre de la collaboration Séoul-Varsovie dans le secteur de la défense.En effet, les deux nations ont conclu un contrat d'exportation des arsenaux sud-coréens tels que des chars de combat K2, des obusiers à canon K9, des chasseurs F-50 et des lance-roquettes « Chunmoo ».La Pologne, où seuls les réacteurs expérimentaux sont en activité, avait lancé un appel d'offre pour six réacteurs à eau pressurisée de six à neuf gigawatts. L'opérateur nucléaire sud-coréen avait rendu son offre en avril dernier. Il était en compétition avec l'entreprise américaine Westinghouse et l'énergéticien public français EDF.