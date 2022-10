Tirs d’artillerie nord-coréens : Washington fait part de sa sérieuse préoccupation

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont exprimé leur inquiétude à l’égard de la récente série de tirs d’artillerie de la Corée du Nord mais ont réitéré leur volonté de dialoguer avec elle.Lors d’un point de presse hier, la question de savoir si Washington considère que Pyongyang effectue ces tirs pour attirer l’attention de la communauté internationale a été posée. Le principal porte-parole adjoint du département d’Etat a répondu ne pas vouloir faire de suppositions.Vedant Patel a cependant ajouté que ces bravades faisaient l’objet d’une sérieuse préoccupation et pourraient déstabiliser davantage la situation dans la région et avoir des conséquences « nuisibles » sur les deux alliés et partenaires des Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon. Il n’a pas manqué de rappeler que les USA continuaient à les contacter régulièrement à ce sujet.Pour rappel, entre le 14 et le 19 octobre, le pays communiste a tiré plusieurs centaines d’obus en direction des zones tampons établies avec son voisin du Sud, dans la mer Jaune et en mer de l’Est. Des démonstrations de force qui violent leur accord militaire signé le 19 septembre 2018.Sur la nécessité pour Washington de redéployer des armes nucléaires tactiques au sud du 38e parallèle, évoquée notamment par certains élus de la formation présidentielle sud-coréenne, Patel a tenu à souligner que l’engagement américain envers la défense de son allié reste solide. Il aurait voulu dire par là que les deux nations n’ont pas besoin de partager ces armes. La veille, le porte-parole du Pentagone Pat Ryder a lui aussi fait une remarque similaire.La voix de la diplomatie américaine n’a pas oublié de réaffirmer que l’administration Biden reste toujours ouverte à une négociation inconditionnelle avec le royaume ermite, croyant toujours que le dialogue est la clé pour réaliser l’objectif ultime de dénucléariser la péninsule de manière complète.