Nouvelle réunion des vice-ministres des Affaires étrangères sud-coréen, américain et japonais le 26 octobre

Photo : YONHAP News

Les vice-ministres des Affaires étrangères sud-coréen, américain et japonais se retrouveront le 26 octobre à Tokyo dans le cadre de leur 11e concertation trilatérale.Cette fois encore, Cho Hyun-dong, Wendy Sherman et Takeo Mori discuteront du dossier nord-coréen, plus particulièrement de la coopération sécuritaire entre leurs pays, d’autant que le régime de Kim Jong-un intensifie ses provocations et que la possibilité de son septième essai nucléaire reste élevée.Les trois nations ont lancé ces consultations en avril 2015. Leur dernière rencontre a eu lieu en juin à Séoul. Ils ont alors partagé l’importance de leur étroite collaboration face à l’escalade des menaces nucléaire et balistique de l’Etat ermite.En marge de la réunion de la semaine prochaine, le sud-Coréen aura un tête-à-tête séparé avec ses homologues américain et nippon. L’attention se porte notamment sur les sujets à aborder lors de l’entrevue Cho-Mori.A Séoul, un responsable du ministère des Affaires étrangères a récemment laissé entendre la possibilité pour eux d’échanger sur l’une des questions qui préoccupent actuellement les deux pays voisins, à savoir celle de l’indemnisation des victimes sud-coréennes du travail forcé imposé par l’archipel du temps de la colonisation.