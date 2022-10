Matériaux de batterie : les Etats-Unis soutiennent la fabrication nationale et prône la coopération avec leurs alliés

Photo : YONHAP News

L’administration Biden a approuvé une enveloppe de 2,8 milliards de dollars pour la production des matériaux de batteries de véhicules électriques aux Etats-Unis et prône la construction de la chaîne d'approvisionnement stable en minéraux essentiels avec ses alliés.La Maison blanche a annoncé hier que le département de l'Energie verserait une première part des subventions accordées selon la loi sur les infrastructures à 20 fabricants de batteries dispersées dans 12 Etats.Si l'on y ajoute leurs propres investissements, ces entreprises bénéficieront de 9 milliards de dollars pour produire du lithium pouvant alimenter plus de 2 millions de véhicules électriques, tout comme une quantité non négligeable de graphite, de nickel, d'électrolyte et d'oxyde de silicium.Le président Joe Biden a également dévoilé l'« Initiative pour les matériaux de batterie américains », un projet interministériel conçu pour stabiliser l'approvisionnement en éléments clé du secteur, et ce via le Partenariat global pour les investissements et les infrastructures mondiaux (PGII).Annoncé lors du sommet du G7 en juin dernier, ce partenariat consiste à injecter 600 milliards de dollars dans la construction des infrastructures des pays en développement. Il est connu comme un instrument créé pour contrecarrer la « Nouvelle route de la soie » de la Chine.Selon la présidence américaine, les Etats-Unis identifieront des gisements de ces matériaux avec ses alliés et partenaires commerciaux pour diversifier leurs fournisseurs, d'une part, et renforceront les critères d'écologie et de travail liés à l'extraction, la fabrication et la réutilisation de ces éléments, d'autre part.A cet effet, Washington aura recours au Partenariat pour la sécurité des minéraux (MSP) dirigé par les USA, auquel participent la Corée du Sud et l'Australie, entre autres.Toutes ces mesures sont établies pour assurer un approvisionnement fiable et durable en minéraux essentiels utilisés pour les batteries, afin d'atteindre l'objectif américain d'augmenter la part de véhicules électriques à 50 % parmi les nouvelles voitures immatriculées d'ici 2030.